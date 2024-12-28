Пенсионные фонды не выполнили план Путина по программе долгосрочных сбережений

НПФ привлекли в долгосрочные сбережения 196 млрд рублей при плане в 250 млрд За время действия запущенной в начале года программы долгосрочных сбережений (ПДС) негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогли заключить более 2,7 миллиона договоров.