Пенсионные фонды не выполнили план Путина по программе долгосрочных сбережений

НПФ привлекли в долгосрочные сбережения 196 млрд рублей при плане в 250 млрд За время действия запущенной в начале года программы долгосрочных сбережений (ПДС) негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогли заключить более 2,7 миллиона договоров.
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