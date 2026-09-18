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Владимирские новости

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Во Владимирской области ожидается густой туман ночью и утром

Во Владимирской области ожидается густой туман ночью и утром

Видимость снизится до 200-500 метров, что затруднит движение транспорта и повысит риск аварий. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

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