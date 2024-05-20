Стало известно, где проживает дочь Анастасии Заворотнюк

<p>В солнечном Дубае проживает дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна. Недавно она поделилась в социальных сетях соблазнительными фотографиями, на которых позирует в откровенном купальнике на яхте на фоне роскошного заката.
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