Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что аншлаг не поможет "Спартаку" с "Зенитом"

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что аншлаг на стадионе "Лукойл Арена" на центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" не станет решающим фактором ни для одной из команд.
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