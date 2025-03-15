Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что аншлаг не поможет "Спартаку" с "Зенитом"

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что аншлаг на стадионе "Лукойл Арена" на центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" не станет решающим фактором ни для одной из команд.