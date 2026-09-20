Театр абсурда
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Театр абсурда

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На Кубе полностью отключилась энергосистема. Не хватает продуктов питания, экономика рушится.(((

На Кубе полностью отключилась энергосистема. Не хватает продуктов питания, экономика рушится.(((

18 сентября на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы. Министерство энергетики и горнорудной промышленности страны сообщило: «Произошло полное отключение электросистемы.

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