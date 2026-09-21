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Новости Липецка

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Липчанка в гневе разнесла машину бывшего из-за его рукоприкладства и получила 120 часов работ

Липчанка в гневе разнесла машину бывшего из-за его рукоприкладства и получила 120 часов работ

Сумма ущерба превысила 159 тысяч рублей, суд назначил женщине 120 часов обязательных работ и взыскал компенсацию.

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