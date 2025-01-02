«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в 2024 году

В декабре Банк России приостановил и, возможно, завершил процесс ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), президент Владимир Путин подписал закон, допускающий вывод дивидендов со счетов ИИС-3, а индекс Мосбиржи отскочил вверх с минимального значения в 2370 пунктов до 2786 пунктов.