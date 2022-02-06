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Хави считает, что «Барсе» нужен высококлассный центрбек. Ему нравится Кунде

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет укрепить защиту. Как пишет Diario Sport, руководство каталонского клуба одержимо идеей подписать Эрлинга Холанда из «Боруссии».

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