Василевский назвал поединок с бразильцем Тибау нелегким

Чемпион Европы по смешанным единоборствам Вячеслав Василевский заявил, что поединок с бразильским бойцом смешанного стиля Глейсоном Тибау в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 октября прошел, как и было запланировано, бой с таким соперником не мог быть легким.