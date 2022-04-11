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Спалили? Алексей Воробьев прокомментировал слухи о том, что он скрывается под маской Монстрика

Спалили? Алексей Воробьев прокомментировал слухи о том, что он скрывается под маской Монстрика

На телеканале НТВ сейчас показывают третий сезон шоу «Маска», который нравится миллионам людей. Публика старается угадать, кто из артистов скрывается под чьей маской.

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