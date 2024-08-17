Все дни, после начала украинского вторжения в Курскую область, западные СМИ постоянно пишут о том, что европейские или американские элиты, политики не довольны действиями Киева.
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Все дни, после начала украинского вторжения в Курскую область, западные СМИ постоянно пишут о том, что европейские или американские элиты, политики не довольны действиями Киева.
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