Минтранс: запрет пользования смартфонов за рулем не вступит в силу с марта

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Изменения в правилах дорожного движения (ПДД), которые запрещают водителям использовать отвлекающих внимание устройств, в частности смартфонов и планшетов, не вступят в силу с марта.
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