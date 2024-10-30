Новокузнецкое предприятие выплатило деньги пострадавшему сотруднику

В пресс-службе Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса 30 октября сообщили о результатах проверки требований законодательства об охране труда на новокузнецком предприятии из-за заявления пострадавшего работника.
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