«В политике нельзя шутить»: Чехова — о совете заставлять русских мужчин смотреть турецкие сериалы

Телеведущая Анфиса Чехова не ожидала такой бурной реакции на свое заявление о том, что российским мужчинам стоило бы смотреть турецкие сериалы, озвученное в эфире общественно-политического ток-шоу на федеральном канале.
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