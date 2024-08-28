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  • ММ
    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...
  • Вик Норд
    Опять Путин???По всей Франции п...

Число скачиваний Telegram выросло на 4%. Во Франции это самое скачиваемое приложение

Число скачиваний Telegram выросло на 4%. Во Франции это самое скачиваемое приложение

Задержание Павла Дурова вызвало скачок популярности Telegram в США и ФранцииПосле задержания основателя Telegram Павла Дурова, произошедшего 24 августа в парижском аэропорту, приложение заметно увеличило свою популярность по всему миру: по данным аналитической компании Appfigures, число загрузок Telegram в глобальном масштабе выросло на 4%, что сделало его одним из самых скачиваемых приложений в различных регионах.

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