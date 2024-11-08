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“Готова воткнуть шприц с ядом”, – в Госдуме предупредили, чем опасна Хаматова

“Готова воткнуть шприц с ядом”, – в Госдуме предупредили, чем опасна Хаматова

Виталий Милонов, депутат Государственной думы, известен своими эмоциональными высказываниями, и на этот раз он вновь оказался в центре внимания благодаря своим резким комментариям в адрес Чулпан Хаматовой.

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