“Готова воткнуть шприц с ядом”, – в Госдуме предупредили, чем опасна Хаматова

Виталий Милонов, депутат Государственной думы, известен своими эмоциональными высказываниями, и на этот раз он вновь оказался в центре внимания благодаря своим резким комментариям в адрес Чулпан Хаматовой.
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