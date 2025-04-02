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FinFax - Новости банков и вкладов

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Ипотечные ставки в Москве продолжают расти, покупка квартиры усложняется

Ипотечные ставки в Москве продолжают расти, покупка квартиры усложняется

ФинФакс.ру подсчитал, какая заработная плата необходима, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве. Банки всегда старательно оценивают платежеспособность клиента, подающего заявку на ипотеку, чтобы исключить риск просрочки и удостовериться, что кредитная нагрузка будет комфортной для него.

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