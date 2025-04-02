Ипотечные ставки в Москве продолжают расти, покупка квартиры усложняется

ФинФакс.ру подсчитал, какая заработная плата необходима, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве. Банки всегда старательно оценивают платежеспособность клиента, подающего заявку на ипотеку, чтобы исключить риск просрочки и удостовериться, что кредитная нагрузка будет комфортной для него.