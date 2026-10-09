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Регионы России

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Российские военные разрушили мост через реку Оскол на Купянском направлении

Российские военные разрушили мост через реку Оскол на Купянском направлении

В ведомстве уточнили, что для атаки использовались ракеты. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение.

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