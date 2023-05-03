«ПСЖ» отстранил Месси, нападение на Алексея Шведа, «Барса» в 2 очках от титула, «Челси» проиграл «Арсеналу», 10 поражений Лэмпарда и другие новости

Доброе утро! 9 врачей из 10 советуют начинать своё утро с нашим дайджестом ☀️ 1. Будничная, казалось бы, поездка Месси в Саудовскую Аравию переросла в скандал: «ПСЖ» отстранил Лео на две недели (и не будет платить ему зарплату).