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На выборах в Словакии победила партия Роберта Фицо, предлагающего прекратить оказание военной помощи Украине

На выборах в Словакии победила партия Роберта Фицо, предлагающего прекратить оказание военной помощи Украине

В Словакии завершается подсчёт голосов, поданных избирателями на парламентских выборах. Как и свидетельствовали данные соцопросов, победу на выборах после подсчёта 99,5% голосов празднует партия "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо.

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