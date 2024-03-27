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Петербургский дневник

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Арбитр Зайцев заявил, что Медведев из СКА «ничего не понимает в судействе»

Арбитр Зайцев заявил, что Медведев из СКА «ничего не понимает в судействе»

Ранее председатель совета директоров армейцев высказался о матче с «Автомобилистом» Арбитр международной категории Александр Зайцев в интервью «Чемпионату» прокомментировал заявления председателя совета директоров СКА Александра Медведева по поводу предвзятого судейства в матчах с «Автомобилистом».

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