Арбитр Зайцев заявил, что Медведев из СКА «ничего не понимает в судействе»

Ранее председатель совета директоров армейцев высказался о матче с «Автомобилистом» Арбитр международной категории Александр Зайцев в интервью «Чемпионату» прокомментировал заявления председателя совета директоров СКА Александра Медведева по поводу предвзятого судейства в матчах с «Автомобилистом».