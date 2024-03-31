Сын Кости Цзю потерпел свое первое поражение в бою с американцем

29-летний австралийский боксер Тим Цзю в Лас-Вегасе потерпел поражение от Себастьяна Фундоры. Американец отобрал у Цзю чемпионский пояс WBO в первом среднем весе и завоевал вакантный титул WBC в этой весовой категории (до 69,9 кг).