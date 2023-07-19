Будьте осторожны: Кишечные инфекции опасны для жизни

С наступлением лета резко возрастает заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Именно в это время создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей во внешней среде и их размножения в продуктах питания и воде.
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