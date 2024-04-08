В Минприроды напомнили жителям Алтайского края о правилах весенней охоты

Министерство природных ресурсов напоминает о необходимости строгого соблюдения правил охоты. Каждый охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, лицензию на отстрел дичи, а также путёвку для охоты на закреплённых территориях.