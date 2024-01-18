Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране

Пакистан утром в четверг, 18 января, провел контртеррористическую операцию под названием «Марг Бар Сармачар», в ходе которой были нанесены удары по «укрытиям террористов» в провинции Ирана Систан и Белуджистан.
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