Шойгу прибыл с проверкой на пункт управления группировки войск "Восток"

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, совершающий рабочую поездку в зону специальной военной операции (СВО), осуществил на Южно-Донецком направлении проверку передового пункта управления группировки войск "Восток".
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