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Гаджеты и отказ от пеленания – основные возможные причины роста числа аутизма в Крыму

Гаджеты и отказ от пеленания – основные возможные причины роста числа аутизма в Крыму

Гаджеты и отказ от пеленания – основные возможные причины роста числа аутизма в Крыму.Об этом РИА Новости Крым рассказала главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава Крыма Дарья Шурыгина.

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