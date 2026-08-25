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Газета.ру

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Песков не сомневается, что Лавров обсудит с Галлахером вопрос Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с секретарем Святого престола по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером стороны обсудят тему Украины.

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