Песков не сомневается, что Лавров обсудит с Галлахером вопрос Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с секретарем Святого престола по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером стороны обсудят тему Украины.
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