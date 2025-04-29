На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Кирилла

ПОЖЕРТВОВАТЬ День добрых дел на Пятом канале — и сегодня наша помощь нужна четырехлетнему Кириллу. У мальчика — детский церебральный паралич, ему срочно нужна сложная операция стоимостью 1 200 000 рублей.
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