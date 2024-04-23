Путин ищет баланс в Закавказье. После переговоров с Алиевым ожидается встреча с Пашиняном

22 апреля состоялась встреча президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая имеет стратегическое значение: на фоне провоцирования Ереваном конфликта с Москвой и Баку президенты сближают позиции, но Путин пытается сохранить баланс в Закавказье.