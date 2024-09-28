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Андрей Канчельскис: «Англия вообще не загнивает. В Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на Бирюлево, но все нормально. Футбол не загнивает – вот что точно»

– По телевизору в России показывают, что Запад загнивает. – Англия вообще не загнивает. Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально.

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