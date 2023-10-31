«Кулинарная лавка братьев Караваевых» откроет точки на АЗС

Торговый дом «Нефтьмагистраль», ставший владельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» весной этого года, допускает открытие точек этой сети на всех своих автомобильных заправочных станциях (АЗС), пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.