«Кулинарная лавка братьев Караваевых» откроет точки на АЗС

Торговый дом «Нефтьмагистраль», ставший владельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» весной этого года, допускает открытие точек этой сети на всех своих автомобильных заправочных станциях (АЗС), пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии