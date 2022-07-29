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Стало известно, какие страны не осуждают Россию из-за конфликта на Украине

Стало известно, какие страны не осуждают Россию из-за конфликта на Украине

28 июля была принята декларация по итогам 15-й Конференции министров обороны стран Америки в Бразилиа, из которой следует, что Аргентина, Бразилия и Мексика отказываются разделять позицию стран Америки по поводу конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

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