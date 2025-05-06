МИД России: "Продолжение западных поставок оружия Украине отдаляет перспективы урегулирования"

Продолжение поставок оружия Западом Киеву отдаляет перспективы урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы передачи на Украину систем ПВО Patriot.
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