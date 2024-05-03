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Аргументы и Факты

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Экономист Иванова-Швец: ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты в мае

Экономист Иванова-Швец: ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты в мае

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты в мае.

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