Экономист Иванова-Швец: ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты в мае

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты в мае.
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