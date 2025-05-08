Зачем Сталин на самом деле ввел платное образование и почему эту систему отменили после войны

Александр Ляхов Платное образование повышало мотивированность и ответственность обучаемых. Оно должно быть введен. Это не современное заоблочное платное образование, которое по сути является официальной возможностью для элиты купить диплом.

Александр Ляхов Я работаю в университете на естественно научном факультете. Практически весь контигент студентов учится на бюджете. Учится примерно одна треть студентов. Две трети просто проводят время и деградируют. Живут за счет родителей, подрабатывают на карманные расходы различными современными тупиковыми профессиями обслуживания:официантами, разносчиками пицы и т.д. Платное образование должно быть небольшим, но мотивировать человека. Оплата должна предусматривать льготы примерно такие как при начислении стипендии