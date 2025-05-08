В истории СССР есть малоизвестные страницы, которые заставляют по-новому взглянуть на многие процессы советского общества.
Зачем Сталин на самом деле ввел платное образование и почему эту систему отменили после войны
Комментарии
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Александр Ляхов
Платное образование повышало мотивированность и ответственность обучаемых. Оно должно быть введен. Это не современное заоблочное платное образование, которое по сути является официальной возможностью для элиты купить диплом.
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13 час.
Александр Ляхов
Я работаю в университете на естественно научном факультете. Практически весь контигент студентов учится на бюджете. Учится примерно одна треть студентов. Две трети просто проводят время и деградируют. Живут за счет родителей, подрабатывают на карманные расходы различными современными тупиковыми профессиями обслуживания:официантами, разносчиками пицы и т.д. Платное образование должно быть небольшим, но мотивировать человека. Оплата должна предусматривать льготы примерно такие как при начислении стипендии
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13 час.
АЛ
Александр Ляхов
Еще один важный момент. У работающего студента изменяется целевая функция. Учеба, а это тяжелый труд, уходит на задний план, перед ним работа и деньги. В 19 веке и ранее студентам классических университетов Германии было запрещено работать!!! Даже в период каникул.
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12 час.
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