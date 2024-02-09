Диетолог Дианова назвала идеальное время для завтрака

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что завтрак в первый час после подъема снижает риск развития диабета.
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