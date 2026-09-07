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Купание во время шторма обернулось трагедией: в Анапе нашли тело мужчины

Купание во время шторма обернулось трагедией: в Анапе нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружили в море у берега Анапы в минувшие выходные. Погибшего достали из воды. Сейчас специалисты устанавливают его личность и выясняют обстоятельства трагедии.

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