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Мировое обозрение

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Сразу два крупных города на юге Украины остались без света

Сразу два крупных города на юге Украины остались без света

Два крупных города на юге Украины одновременно оказались в полной темноте. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что электроэнергия в городе отсутствует полностью, а специалисты уже приступили к выяснению причин аварии.

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