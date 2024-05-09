Источники опровергли возвращение Суровикина из Африки

Суровикина сняли с должности после мятежа Пригожина.фото: vk.com/mil--> Бывший командующий Объединенной группировкой войск в СВО генерал армии Сергей Суровикин продолжает службу в Африке, сообщили источник Ura.
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