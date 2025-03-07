Царьград Коллаж Царьграда Президент Франции Эммануэль Макрон, который ещё совсем недавно пытался прикинуться миротворцем, внезапно заявил, что Париж не собирается бросать Украину без военной и финансовой помощи.
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