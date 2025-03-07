Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Зависть - страшная штука. От этого-то и бесится Запад, что Россия всегда впереди.Почему все молчат...
  • Александр _
    Потому и не интересно, что написано сухим языком и не указано, что это всё дает простому человеку и как это помогает ...Почему все молчат...
  • sss
    да... а как нас убеждали, что там пустяк, всего несколько деревень...Наступление ВС РФ...

Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Царьград Коллаж Царьграда Президент Франции Эммануэль Макрон, который ещё совсем недавно пытался прикинуться миротворцем, внезапно заявил, что Париж не собирается бросать Украину без военной и финансовой помощи.

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