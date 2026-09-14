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Регионы России

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Послы ЕС договорились продлить санкции против России на одну неделю

Послы ЕС договорились продлить санкции против России на одну неделю

Послы стран Европейского Союза достигли соглашения о продлении санкций против России всего на одну неделю.

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