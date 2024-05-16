Артиллерия ВС РФ нанесла массированные удары при наступлении в Харьковской области

Это позволило продвинуться штурмовым подразделениям Артиллерия российской армии группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям украинской армии, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, сообщил РИА «Новости» командир мотострелкового батальона группировки с позывным «Балашов».