Артиллерия ВС РФ нанесла массированные удары при наступлении в Харьковской области

Это позволило продвинуться штурмовым подразделениям Артиллерия российской армии группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям украинской армии, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, сообщил РИА «Новости» командир мотострелкового батальона группировки с позывным «Балашов».
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