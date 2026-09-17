Участницу конкурса «Миссис Россия – Вселенная» убил ее старый знакомый

Участницу конкурса «Миссис Россия – Вселенная» убил ее старый знакомыйОбвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная» россиянина поймали в другой стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Краснодаре газо...
- Прямо сейчас в Кр...
- Великий миротворе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым