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Итальянский хоррор и вера: режиссёр «Долины улыбок» о любви и одиночестве

Итальянский хоррор и вера: режиссёр «Долины улыбок» о любви и одиночестве

9 июля в прокат вышел фильм ужасов «Долина улыбок» итальянского режиссёра Паоло Стрипполи. В эксклюзивном интервью он рассказал о традициях итальянских хорроров, роли христианства в сюжете и желании быть понятым.

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