Идёт штурм Редкодуба с продвижением ВС РФ к Карповскому и Оскольскому водохранилищам Подразделения ВС РФ наступают на целом ряде направлений.
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Идёт штурм Редкодуба с продвижением ВС РФ к Карповскому и Оскольскому водохранилищам Подразделения ВС РФ наступают на целом ряде направлений.
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