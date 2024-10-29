Большой денежный гороскоп 2025: как звезды повлияют на ваш кошелек

2025 год обещает стать настоящим финансовым карнавалом для всех знаков зодиака. Вселенная, будто щедрый Дед Мороз, будет раздавать золотые монеты одним и заставлять других считать каждую копейку, как будто это последний день на распродаже.
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