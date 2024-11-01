Трамп рассказал о роли Маска и Кеннеди в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отметил, что в случае его победы на выборах президента планирует отвести предпринимателю Илону Маску и бывшему независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему важные роли в своей администрации.
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