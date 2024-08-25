Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

151 подписчик

Жизнь в постоянном дефолте. С чем Украина встречает свой День независимости

Кирилл Велесов 24 августа 2024 г.   В очередной, 33-й День независимости Украины уже нелегитимный, но остающийся в президентском кресле Владимир Зеленский сделал то, что умеет лучше всего: записал высокопарное видеопоздравление на фоне рек, лугов, подсолнухов и флагов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Вот не жаль ни на йоту этих щенэвмэрликов!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх