Жизнь в постоянном дефолте. С чем Украина встречает свой День независимости

Кирилл Велесов 24 августа 2024 г. В очередной, 33-й День независимости Украины уже нелегитимный, но остающийся в президентском кресле Владимир Зеленский сделал то, что умеет лучше всего: записал высокопарное видеопоздравление на фоне рек, лугов, подсолнухов и флагов.
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