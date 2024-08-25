Жизнь в постоянном дефолте. С чем Украина встречает свой День независимости

Кирилл Велесов 24 августа 2024 г. В очередной, 33-й День независимости Украины уже нелегитимный, но остающийся в президентском кресле Владимир Зеленский сделал то, что умеет лучше всего: записал высокопарное видеопоздравление на фоне рек, лугов, подсолнухов и флагов.