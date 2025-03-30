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Бойцы группировки войск «Восток» за сутки уничтожили три коптера «Баба-яга» ВСУ

Бойцы группировки войск «Восток» за сутки уничтожили три коптера «Баба-яга» ВСУ

Российские бойцы подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три тяжелых украинских коптера «Баба-яга».

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