Бойцы группировки войск «Восток» за сутки уничтожили три коптера «Баба-яга» ВСУ

Российские бойцы подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три тяжелых украинских коптера «Баба-яга».
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